In Schwäbisch Gmünd hat am Samstag der 30. Albmarathon begonnen. Coronabedingt wird er virtuell ausgetragen. In den nächsten drei Wochen können die Teilnehmer einzeln mit Datenaufzeichnung auf die Strecke gehen. Laut Veranstalter sind die Strecken sowie Start und Ziel im Stadtgebiet markiert. Die Siegerehrung ist für den 18. November geplant.