Live dabei und das bequem von der Couch aus. Immer mehr Veranstaltungen in der Region spielen sich wegen Corona im Netz ab. Veranstalter verraten, wie das aussieht und bei den Zuschauern ankommt.

Festivals, Vorlesungen, Webinare oder auch Absolventenfeiern - fast alles spielt sich zurzeit im Internet ab. Bei vielen virtuellen Events schauen mehr Leute zu als bei ihren analogen Vorgänger-Veranstaltungen.

Mehr Zuschauer als sonst in Weißenhorn

Das Weißenhorn Klassik Festival im Kreis Neu-Ulm hat schon vor Abschluss der Konzerte mehr Zuschauer als sonst. Sie kommen nicht nur aus der Region, sagt Festival-Intendantin Esther Kretzinger: "Dadurch dass man von überall aus ein Konzert streamen kann, haben wir auch außerhalb Deutschlands Karten verkauft."

SWR Livestreams

Auch der SWR hat Veranstaltungen wie den Landesposaunentag oder das Konzertprojekt "Klangwolke" der Heidenheimer Opernfestspiele im Netz gestreamt. Tausende Zuschauer konnten so erreicht werden.

Trotz Corona online diskutieren

Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm wurde die Online-Diskussionsrunde zum Thema "Abitur - und was dann?" über 700 Mal geklickt. Der Teilnehmerkreis sei digital ein viel größerer, sagt Heidi Reber von der IHK. So könnten sogar Menschen aus Hamburg, Berlin oder Wien erreicht werden.

ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept Neu-Ulm 💬 Diesen Montag fand das Online-Bürgerforum zum Integrierten...

Und auch die Stadt Neu-Ulm tritt digital mit den Bürgern in Kontakt. Via Livestream informiert sie über neue Bau-Konzepte und nimmt Anregungen und Ideen zur Stadtentwicklung entgegen.

Immer mehr Webinare und Online-Vorlesungen

Die Volkshochschule Ulm (vh Ulm) hat ihren Stamm an Webinaren und Online-Veranstaltungen erweitert. So kann zum Beispiel auch ein Sprachkurs von einem Mexikaner weiter stattfinden, der sich zurzeit in seinem Heimatland befindet, erzählt vh-Leiter Christoph Hantel. Den Betrieb komplett digital zu gestalten, kann er sich jedoch nicht vorstellen. "Ich würde davon abraten, dauerhaft einen Kurs mit Menschen durchzuführen, die sich nie begegnen." Der persönliche Austausch könne so verloren gehen.

Das sieht auch der Digitalisierungsexperte Holger Schmidt von der Hochschule Aalen ähnlich. Er sieht in den Online-Angeboten große Chancen für sein Haus: So hat die Hochschule ihre Erstsemestler mit einem Video begrüßt. Und auch die Lehre profitiere, so Schmidt. So würden zum Beispiel Grundlagen-Vorlesungen an vielen Hochschulen parallel gehalten. Da wäre es sinnvoll, ein paar Muster-Vorlesungen zu schaffen. Diese könnten, "die Leute in ihrem Tempo und so oft wie möglich anhören", sagt Schmidt.