per Mail teilen

Die Zeit rückt näher, in der eine Impfung gegen das Coronavirus möglich sein wird. Der Ulmer Virologe Professor Thomas Mertens erklärte in der ARD, wie sicher die Impfstoffe sind.

Der Ulmer Virologe Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts (RKI), schätzt die bisherigen Impfstoffe trotz ihrer schnellen Entwicklung als sehr gut ein. Wie er in den ARD Tagesthemen am Montagabend sagte, sei bisher bei Menschen keine falsche Immunantwort, also keine Überreaktion festgestellt worden. Es sei außerdem, wie von manchen befürchtet, kein genetischer Eingriff, auch wenn die Impfstoffe gentechnisch hergestellt würden.

"Wir glauben schon, dass der Impfstoff jetzt sicher ist" Professor Thomas Mertens, Virologe

Ganz wichtig sei aber zu Beginn der Impfung eine "hervorragende" Dokumentation, um eventuelle Probleme schnell festzustellen. Denn immer, wenn ein neuer Impfstoff oder ein neues Medikament eingeführt werde, könne es auch Nebenwirkungen geben.

Der Ulmer Virologe Thomas Mertens hält die Corona-Impfstoffe für sicher SWR

Hygieneregeln weiter beachten

Menschen, die - sobald es möglich ist - gegen Covid-19 geimpft werden, müssen nach seiner Auffassung zunächst weiter sämtliche Hygiene-Regeln beachten. Denn die Impfung schütze zwar vor einer Erkrankung, noch sei aber nicht klar, ob der Geimpfte die Corona-Viren weiter übertragen kann.