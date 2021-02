per Mail teilen

Ein Impfpass für Corona-Geimpfte, der wieder Reisen oder den Besuch von Veranstaltungen erlaubt? Das wird gar nicht in Deutschland entschieden, sagt der Ulmer Virologe Professor Thomas Mertens.

Der digitale Impfnachweis wird kommen, davon ist Professor Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko) überzeugt. Geimpfte Menschen könne so der Besuch von Kulturveranstaltungen, Restaurants oder das Reisen wieder ermöglicht werden.

Im privatrechtlichen Bereich - bei Kinos, Theatern, Restaurants und auf Fluglinien - kann ich mir

einen solchen Nachweis sicher vorstellen. Virologe Professor Thomas Mertens

Das habe zwar schon mal zu Aufregung geführt, aber der Veranstalter habe das Recht, bestimmte Einlasskritierien zu definieren, das sei "in unserem Rechtssystem möglich, so habe ich auch alle Juristen verstanden", erklärte Mertens. Es diene auch dem Schutz aller, die zum Beispiel in einem Flugzeug sitzen oder eine Veranstaltung besuchen.

Der Ulmer Virologe Professor Thomas Mertens rechnet damit, dass ein Impfpass Freiheiten bringen wird. Imago Jürgen Heinrich

Es werde letztlich gar keine deutsche Entscheidung sein, glaubt Mertens, weil das international so gemacht werde. Andere Länder würden die Einführung von Impfpässen bereits vorbereiten. Deshalb sei ein solcher Nachweis auch in Deutschland gar nicht zu verhindern, erklärte Mertens dem SWR.

Bedingungen für Impfausweis

Der Virologe macht allerdings zwei wichtige Einschränkungen. Voraussetzung für den Impfpass mit entsprechenden Freiheiten müsse sein, dass alle Menschen zuvor ein Impfangebot bekommen haben. Wirkung könne ein solcher Impfausweis erst dann haben, "wenn alle Menschen die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen".

Außerdem kann sich Mertens nicht vorstellen, dass der Impfpass auch im öffentlichen Bereich gefordert werden könne: "In der Lebensvorsorge, in Kliniken oder Heimen, kommt das nicht infrage."