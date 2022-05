Vinzentinerinnen wünschen sich eine Kirche ohne Angst

per Mail teilen

Mehr als 100 Mitarbeiter der Katholischen Kirche haben sich in Bezug auf ihre sexuelle Orientierung und Identität geoutet. In einem eindrücklichen Post auf Facebook, unterstützen die Ordensschwestern aus dem Kloster Untermarchtal im Alb-Donau-Kreis die Aktion. "Der Mut dieser Menschen beeindruckt uns, heißt es in dem Facebook-Eintrag. Ihre Geschichten, Erfahrungen, Liebe und Ängste bewegen uns, wir danken diesen Menschen, dass sie stellvertretend für viele die Stimme erhoben haben", schreiben die Vinzentinerinnen. Für die Ordensschwestern sei es eine Selbstverständlichkeit mit allen Menschen, völlig unabhängig von ihrer sexuellen Neigung und Identität zusammenzuarbeiten. Die Schwestern aus Untermarchtal wünschen sich eine Kirche ohne Angst. Die Zeit zur Veränderung sei reif.