per Mail teilen

Ein 14-jähriges Mädchen ist am Montagabend von einer Straßenbahn in Ulm erfasst und schwer verletzt worden. Es ist laut Polizei vermutlich aus Unachtsamkeit auf die Schienen gelaufen.

Ein 14-jähriges Mädchen ist am Montagabend in Ulm beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Sie war vermutlich aus Unachtsamkeit auf die Schienen gelaufen und anschließend erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Die Straßenbahn habe eine Vollbremsung gemacht, konnte den Zusammenprall mit der 14-Jährigen aber nicht mehr verhindern, so die Polizei weiter.

Mädchen erleidet mehrere Knochenbrüche

Das Mädchen hat laut einem Sprecher der Polizei wahrscheinlich Kopfhörer getragen und die ankommende Straßenbahn an der Haltestelle Hasenkopf am Ulmer Eselsberg deshalb nicht gehört. Die 14-Jährige wurde mit mehreren Knochenbrüchen in das Uniklinikum Ulm gebracht.