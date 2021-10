Ein 14-Jähriger hat am Samstagabend in Ulm einem 41-jährigen Polizisten mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei sollte der Jugendliche in Gewahrsam genommen. Er hatte zusammen mit anderen Jugendlichen in der Ulmer Fußgängerzone immer wieder einen Ball gegen eine Schaufensterscheibe gekickt. Eine Polizeistreife erteilte der Gruppe deshalb einen Platzverweis. Der 14-Jährige wollte dem nicht folgen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Angriffs auf den Polizisten.