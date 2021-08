Ulm steckt mitten in der vierten Corona-Welle. Das sagt der stellvertretende Leiter der Task Force Corona am Uniklinikum Ulm. Die Zahl der Intensivpatienten sei deutlich anstiegen.

Jeden Tag nehme die Zahl an Einweisungen und positiven Tests am Uniklinikum zu. "Wir sind wirklich in der vierten Welle, man kann es nicht anders formulieren", sagte Florian Gebhard, stellvertretender Leiter der Task Force Corona in Ulm. Insgesamt liegen zwölf Patienten mit einer Covid-Infektion im Uniklinikum.

Vor allem Reiserückkehrer auf Intensivstation

Vor 14 Tagen habe es in der Regel einen Corona-Intensivpatienten gegeben, aktuell seien es fünf. Drei davon müssten künstlich beatmet werden. "Wir gehen davon aus, dass die Zahlen deutlich zunehmen", prognostiziert Gebhard. Auf der Intensivstation liegen demnach ausnahmslos Urlaubsrückkehrer. Auch in den kommenden Wochen gebe es noch viele Reisende, die in die Region zurückkehrten. Wenn die Zahl genauso schnell steige wie in den vergangenen zwei Wochen, könnte das Gesundheitssystem schnell überlastet werden.

Ob die Menschen, die derzeit stationär auf der Intensivstation behandelt werden, geimpft sind, wollte Gebhard nicht sagen. Laut Robert Koch-Institut sind rund 90 Prozent der Intensivpatienten in Deutschland ungeimpft.

"Das Entscheidende ist: Wie viele, die erkrankt sind, müssen stationär behandelt werden. Das ist die kritische Größe."

In der Region steigen die Inzidenzwerte. Als Corona-Gradmesser wurden sie in Baden-Württemberg jedoch bereits abgeschafft, die Bundesregierung will nachziehen. Auch Gebhard sieht die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen als besserer Indikator. Daran könne man sehen, wann das Gesundheitssystem überlastet ist.