In Heidenheim ist am Freitagnachmittag ein vierjähriger Junge bei einem Sturz aus dem Fenster schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der Junge mit seiner Schwester gespielt. Dabei stieg er von der Mutter unbemerkt auf ein Sofa und fiel durch das offene Fenster dahinter rund vier Meter in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber brachte das schwerverletzte Kind ins Krankenhaus.