In Aalen haben sich mittlerweile vier Männer als Nachfolger von Oberbürgermeister Thilo Rentschler beworben. Das hat eine Sprecherin der Stadtverwaltung bestätigt. Es sind der 54-jährige Matthias Müller und der 46-jährige Ronny Enßlin aus Aalen, sowie der AfD-Stadtrat Marcus Waidmann und der bisherige Bürgermeister von Heubach, Frederick Brütting von der SPD. Die Bewerbungsfrist endet am 7. Juni. Die Oberbürgermeisterwahl in Aalen ist am 4. Juli.