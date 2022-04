Zugausfälle in den Osterferien zwischen Ulm und Stuttgart

In den baden-württembergischen Osterferien fallen verstärkt Zugverbindungen zwischen Ulm und Stuttgart aus. Betroffen sind laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn besonders die beiden Wochenenden in den Ferien: Die Strecke Ulm-Göppingen wird wegen Gleisarbeiten und Arbeiten am Bahnsteig in Beimerstetten (Alb-Donau-Kreis) voll gesperrt. Der Großteil der Fernverkehrszüge fährt nicht über Ulm und Günzburg (Bayern), sondern wird zwischen Stuttgart und Augsburg umgeleitet. Auch viele Regionalzüge fallen an den Wochenenden aus. Ersatzweise fahren zwischen Ulm und Göppingen Busse. Außerdem könne man - mit entsprechend längerer Fahrzeit - auch von Ulm über Aalen (Ostalbkreis) nach Stuttgart mit dem Zug fahren.