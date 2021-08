Die Polizei hat zwischen Ulm und Krumbach (Kreis Günzburg) in den vergangenen Tagen zahlreiche Wildunfälle registriert. Ein Mann wurde verletzt, der Radfahrer war bei Krumbach mit einem Rehkitz zusammengeprallt. Mindestens zehn Unfälle mit Rehwild ereigneten sich laut Polizei in diesem Bereich. Weitere 13 Wildunfälle gab es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm, die meisten davon im Kreis Biberach. So querte beispielsweise eine Rotte Wildschweine bei Kirchberg die Fahrbahn. Ein Tier wurde von einem Auto erfasst. Die Fahrerin blieb unverletzt, das Auto musste allerdings abgeschleppt werden. Außerdem prallten bei einem Wildunfall in Deinigen im Kreis Donau-Ries drei