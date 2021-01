Im Seniorenzentrum Wetzgauer Berg in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) hat sich in den letzten Wochen ein Großteil der Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt. Zwölf Menschen sind inzwischen gestorben.

Laut dem Landratsamt des Ostalbkreises liegt die Zahl der Toten und Infizierten höher, als zunächst berichtet. Landrat Joachim Bläse (CDU) sprach gegenüber dem SWR am Samstag von inzwischen 91 Bewohnern und 41 Beschäftigten, die in dem Pflegeheim in Schwäbisch Gmünd positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Zwölf Senioren seien gestorben. Dem Heim könne kein Vorwurf gemacht werden, so Bläse, der sich angesichts der vielen Toten und Infizierten erschüttert zeigte. Weil viele Pflegekräfte erkrankt seien, werde man jetzt die Bundeswehr um Hilfe bitten.

Viele Erkrankte würden auf der Intensivstation behandelt, 51 Bewohner und 13 Mitarbeiter sind inzwischen wieder genesen. Insgesamt lebten in dem Heim 131 Seniorinnen und Senioren. Der Ausbruch war erst am Freitag bekannt geworden, die "Remszeitung" hatte zunächst darüber berichtet.

Das Seniorenzentrum Wetzgauer Berg in Schwäbisch Gmünd ist inzwischen zum am stärksten vom Coronavirus betroffenen Pflegeheim im Ostalbkreis geworden. onw-images/Marius Bulling

Liegt eine mutierte Coronavirus-Variante vor?

Das Landesgesundheitsamt will jetzt prüfen, ob im Seniorenzentrum Wetzgau bereits eine mutierte Virusvariante vorliege. Die Ergebnisse würden Mitte nächster Woche erwartet.

Unterdessen seien die Schutzmaßnahmen in dem Pflegeheim erhöht worden: Die Beschäftigten würden täglich, die Bewohnerinnen und Bewohner zwei Mal wöchentlich auf das Coronavirus getestet. Laut der Internetseite des Seniorenzentrums sind Besuche derzeit nicht möglich.