ICE-Neubaustrecke Wendlingen und Ulm: Erfolgreiche Testfahrten

Im Dezember 2022 soll die ICE-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm in Betrieb gehen. Derzeit werden zum Teil mehrere Testfahrten am Tag durchgeführt - erfolgreich, so ein Bahnsprecher.

Derzeit pendeln bei Versuchsfahrten verschiedene Züge mehrmals am Tag zwischen Wendlingen und Ulm. Die Schnellzüge erreichen dabei eine Geschwindigkeit von bis zu 275 km/h. Aktuell geht es laut dem Bahnsprecher darum, zu testen, ob das neue Signalsystem funktioniert, und ob Züge und Strecke wie geplant kompatibel sind. Bislang habe alles geklappt. Ausbildung der Lokführer läuft Parallel werden bis Dezember auch die Lokführer der verschiedenen Verkehrsunternehmen auf der neuen Strecke ausgebildet. Dabei können sich die Trainings bei den unterschiedlichen Unternehmen laut dem Sprecher durchaus unterscheiden. Auch die Polizei bereitet sich auf den Betrieb der ICE-Neubaustrecke vor Am Dienstag kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Ulmer Stadtgebiet: Der Hubschrauber flog die Neubaustrecke der Deutschen Bahn von Ulm in Richtung Wendlingen ab, so ein Polizeisprecher. Damit wollten die Beamtinnen und Beamten ihren künftigen Einsatzbereich entlang der ICE-Neubaustrecke erkunden. Wendlingen, Ulm Testfahrt mit Tempo 20 Erster ICE auf Neubaustrecke Wendlingen - Ulm Zum ersten Mal ist ein ICE-Hochgeschwindigkeitszug auf der 60 Kilometer langen Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm gefahren. Allerdings nicht mit Hochgeschwindigkeit. mehr... Erste Testfahrten der Bahn hatten im März begonnen. Am elften Dezember soll die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm in Betrieb genommen werden.