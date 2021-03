Die Polizei hat bei Geschwindigkeitskontrollen an der B28 in Neu-Ulm Mitte Februar mehr als 1.700 Verstöße festgestellt. Die Beamten erteilten laut Mitteilung von Donnerstag mehr als 900 Bußgeldanzeigen, dazu fast 800 Verwarnungen sowie 65 Fahrverbote. Gemessen wurde in der 70er Zone auf der B28 an der Anschlussstelle Neu-Ulm/Mitte Richtung Ulm. Dort war ein Verkehrsteilnehmer mit 154 km/h unterwegs. Die mobile Messtation stand eine Woche laut Polizei gut sichtbar an einer Stelle der Bundesstraße, an der immer wieder Unfälle passieren.