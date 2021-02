per Mail teilen

In der Region benutzen nach wie vor viele Autofahrer das Handy am Steuer. Das hat eine Schwerpunktkontrolle des Polizeipräsidiums Ulm am Montag ergeben. 24 Autofahrer erhalten deshalb eine Anzeige. Außerdem stoppte die Polizei 18 Autofahrer, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.