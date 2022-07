SWU Ulm und Neu-Ulm: Viele Fahrer krank - Busse und Bahnen fallen aus

Bei den SWU Ulm/Neu-Ulm fallen in den nächsten Tagen viele Busse und Straßenbahnen aus. Grund sind vermutlich viele Corona-Erkrankungen beim Fahrpersonal.

Allein auf der Straßenbahnlinie 1 fallen am Mittwoch in Richtung Böfingen elf Verbindungen aus, in der Gegenrichtung zehn. Auf der Linie 2 sind es sogar 16 Verbindungen. Auch die Busse fahren in Ulm und Neu-Ulm nur eingeschränkt. Einem Sprecher der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) zufolge gelten die Einschränkungen mindestens bis Freitag. Die aktuellen Ausfälle der Linien veröffentlichen die SWU auf ihrer Internetseite.

Ob sich die Lage zum Wochenende wieder verbessert, könne derzeit nicht gesagt werden, teilte ein Sprecher der Stadtwerke mit. SWU

Ob sich die Lage am Wochenende entspannt, sei noch unklar. Der Krankenstand beim Fahrpersonal liege derzeit bei rund 20 Prozent. Dass die meisten an Corona erkrankt sind, konnte der Sprecher dem SWR nicht bestätigen, weil die Mitarbeitenden nicht sagen müssen, was sie haben.