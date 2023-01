Viele offene Lehrstellen in den Landkreisen

In den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg gibt es aktuell mehr als 340 offene Lehrstellen in Handel, Industrie und Dienstleistung. Das teilte die Industrie- und Handelskammer Schwaben mit. Damit setzt sich der Trend des Azubi-Mangels fort. Vergangenes Jahr wurden in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg zwar mehr als 1.100 Ausbildungsverträge geschlossen, dennoch blieben Stellen offen, so die IHK Schwaben. Im Moment sei es wegen der Corona-Pandemie schwer, Ausbildungsbetriebe und Schulabgänger zusammenzubringen. Berufsinformations-Messen seien auf den Frühsommer verschoben worden, es gebe weniger Schnupperpraktika und auch Werbeaktionen an Schulen. Dabei sei die Ausbildungsbereitschaft in Produktion, Handel und Dienstleistung groß. Die Kammer hofft darauf, dass sich Schülerinnen und Schüler jetzt mit ihrem Zwischenzeugnis bewerben.