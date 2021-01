In der Region verzeichnet die Polizei seit Tagen viele betrügerische Anrufe. In Schwäbisch Gmünd hatte eine Frau bereits 15.000 Euro bei ihrer Bank abgehoben. Eine Betrügerin hatte sich am Telefon als Enkelin ausgegeben, die Geld für einen Wohnungskauf benötige. Das Geld wurde nicht übergeben. Häufig gibt es auch sogenannte "Schockanrufe". Dabei wird den Angerufenen vorgegaukelt, dass ein naher Verwandter in ein Unglück verwickelt sei und eine hohe Kaution hinterlegt werden müsse.