In der Fußball-Regionalliga hat der VfR Aalen am Freitagabend sein Auswärtsspiel gegen die Offenbacher Kickers mit 0:4 verloren. Trotz der Niederlage belegt der VfR weiter den neunten Tabellenplatz. Ebenfalls am Freitagabend hat der SSV Ulm 1846 Fußball sein Heimspiel gegen Balingen mit 1:2 verloren und damit die Tabellenführung in der Regionalliga verpasst.