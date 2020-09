per Mail teilen

Auch wer keine Karte für das Auftaktspiel des VfR Aalen in der Regionalliga gegen den TSV Steinbach bekommen hat, kann das Spiel am Mittwoch Abend verfolgen. Und zwar nach Mitteilung des Vereins über einen kostenlosen Livestream im Internet, unter der Adresse www.the-leagues.com/vfr. 500 Dauerkarteninhaber dürfen bei dem Spiel in der Ostalb-Arena live dabei sein.