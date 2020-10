Regionalligist VfR Aalen darf bereits am nächsten Heimspiel am kommenden Dienstag gegen Gießen wieder vor Zuschauern spielen. Wie der Verein mitteilte, hat man sich mit der Stadt Aalen auf 500 Zuschauer geeinigt. Das letzte Spiel in der Ostalb Arena fand coronabedingt ohne Zuschauer statt. Heute spielt der VfR auswärts in Homburg. Ligakonkurrent SSV 1846 Ulm Fußball empfängt am Nachmittag Balingen - vor rund 500 Zuschauern im Donaustadion.