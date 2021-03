per Mail teilen

Fußball-Regionalligist VfR Aalen hat in Steinbach Haiger am Mittwochnachmittag 3:3 gespielt. Die Aalener gerieten gegen die Spitzenmannschaft schon nach wenigen Minuten 0:2 in Rückstand, kamen dann aber besser ins Spiel. Aalen ist durch diesen Punktgewinn nun Tabellenvierzehnter und liegt nur zwei Zähler über den Abstiegsrängen.