Der VfR Aalen hat kaum noch gesunde Spieler und will deshalb das Fußball-Regionlligaspiel am Sonntag in Mainz absagen. Wie die "Schwäbische Post" am Freitag berichtet, haben die Aalener Kicker acht coronabedingte und sechs verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen. Trainer Uwe Wolf spricht von einer Wettbewerbsverzerrung, wenn er in der Not auf Nachwuchsspieler zurückgreifen müsste.