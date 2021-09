In der Fußball-Regionalliga Südwest hat der VfR Aalen am Samstagnachmittag gegen die SG Sonnhof Großaspach 2:1 gewonnen. Dabei liefen die Aalener lange Zeit in der Ostalb-Arena einem Rückstand hinterher. In der 81. Minute erzielte der VfR den 1:1-Ausgleich und zwei Minuten später das Führungstor. In der Tabelle stehen die Ostalbkicker nun auf Platz 13.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am Freitagabend auswärts beim FC Astoria Walldorf 3:3 unentschieden gespielt. Ulm belegt in der Tabelle Rang drei.