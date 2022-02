Hundewelpen in Kleintransporter beschlagnahmt

Das Veterinäramt hat am vergangenen Freitag auf der A8 bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) zwei Hundewelpen beschlagnahmt. Die Fahrer hatten die Tiere illegal in einem Kleintransporter von Serbien nach Deutschland gebracht. Die beiden Hundewelpen seien in einem sehr schlechten Zustand gewesen, teilte das Landratsamt in Ulm am Dienstag mit. Zu kalt sei es im Laderaum des Fahrzeugs gewesen, außerdem hätten die Tiere weder Futter noch Wasser gehabt. Und: Einer der beiden Hunde sei zu jung für den EU-internen Transport gewesen, so das Landratsamt. Dokumente und Bescheinigungen für die Einfuhr fehlten genauso wie ein ordnungsgemäß implantierter Mikrochip, mit dem die Tiere eindeutig identifiziert werden können. Die Welpen werden die nächsten drei Monate deswegen im Tierheim Ulm verbringen - zur Quarantäne.