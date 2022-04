Weitere Vesperkirchen starten

Mit einem ökumenischen Auftakt-Gottesdienst beginnt am Mittwochabend die Vesperkirche in Ulm. Wie im vergangenen Jahr werden ab morgen Vespertüten vor der Kirche ausgegeben. In den nächsten Tagen und Wochen starten in weiteren Gemeinden Vesperkirchen. Am Sonntag beginnen in Giengen an der Brenz und in Heidenheim die Vesperkirchen. Hier werden in den nächsten Wochen täglich mittags Vespertüten verteilt. In Heidenheim wird weiterhin freitags zum Mittagstisch in ein Gemeindehaus eingeladen, zu dem man sich vorher anmelden muss. Am 30. Januar beginnt die Vesperkirche in Aalen-Wasseralfingen in der Magdalenenkirche. Maximal 70 Personen können sich über die Mittagszeit in der Kirche gleichzeitig aufhalten, es gilt die 2G+ Regel. Außerdem machen rund 75 Helferinnen und Helfer mit, sie werden sich nach Auskunft der Organisatoren täglich testen lassen. Den Aufwand nehme man in Kauf: Erstens - um kein Risiko einzugehen, und Zweitens - damit die Aktion wieder in der Kirche stattfinden kann, so Pfarrer Uwe Quast. Denn voriges Jahr gab es pandemiebedingt in Wasseralfingen nur Vespertüten. Bereits vorbei ist die Vesperkirche in Bopfingen und die Adventstafel in Ulm-Wiblingen.. Die Vesperkirchen in Biberach an der Riß, Schwäbisch Gmünd und Waldstetten im Ostalbkreis entfallen.