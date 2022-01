Vesperkirchen in Giengen und Heidenheim beginnen

In Heidenheim und in Giengen an der Brenz beginnen am Sonntag die Vesperkirchen. In Giengen gibt es zum Auftakt einen Gottesdienst in der Stadtkirche. Von Montag bis Samstag werden dann, wie schon im vergangenen Jahr, Lunchpakete ausgegeben. Laut Pfarramt wird es zudem jeweils um 11:30 Uhr Texte und Live-Musik geben, die Mut machen sollen. Ebenfalls am Sonntag startet in der Pauluskirche in Heidenheim die ökumenische Vesperkirche. Auch hier kann man nächste Woche Mittagsportionen abholen und daheim aufwärmen. Den Speiseplan hat die Kirche auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Außerdem ist die Vesperkirche in Aalen-Wasseralfingen ab 30. Januar täglich geöffnet. Auch Beratung und Kulturangebote sind geplant.