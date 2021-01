Die diesjährige Vesperkirche in Aalen-Wasseralfingen wird eine "Vesperkirche zum Mitnehmen". Fertige Mittagessen für zu Hause können an drei Tagen in der Woche an der Sängerhalle abgeholt werden. Üblicherweise kommen zur Wasseralfinger Vesperkirche 250 Menschen am Tag. Für ein günstiges Mittagessen und vor allem, um Gesellschaft zu erfahren. Dieses Jahr sei die Zahl der Besucher schwer vorherzusehen. Man rechne vorsichtig mit 100 Menschen pro Tag, sagte Jörg Dolmetsch von der evangelischen Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen. Örtliche Gastronomen und Metzgereien stellen das Mittagessen zum Aufwärmen für zu Hause in verschließbaren Behältnissen her. Neben dem Essen für 1,50 Euro gebe es an den Ausgabetagen montags, mittwochs und freitags auch einen geistlichen Impuls. Die Vesperkirche in Wasseralfingen beginnt Ende der Woche und dauert bis Ende Februar.