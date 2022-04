In der Ulmer Paulusgemeinde hat am Donnerstag die 27. Vesperkirche begonnen. Allerdings kann es auch in diesem Jahr Corona-bedingt wieder kein gemeinsames Essen in der Kirche geben. Die Gemeinde bietet deshalb bis Mitte Februar außerhalb der Kirche Vespertüten zum Mitnehmen an. Für Pfarrer Peter Heiter keine leichte Entscheidung, der direkte Kontakt, das Miteinander, fehle doch sehr. Nun hofft man, die nächste Vesperkirche wieder in Präsenz abhalten zu können.