Mit einem Gottesdienst wird am Mittwochabend die Ulmer Vesperkirche eröffnet. Unter Corona-Bedingungen ist kein gemeinsames Mittagessen von Hunderten Menschen möglich. Aber es gibt Alternativen.

SWR: Viele, die die Vesperkirche besuchen, kommen nicht, weil sie materiell bedürftig sind. Sie suchen Kontakte und wollen Gemeinschaft erleben. Pfarrer Peter Heiter von der evangelischen Pauluskirche, wie bitter ist das für Sie, auf dieses gemeinsame Erlebnis verzichten zu müssen?

Peter Heiter: Es tut richtig weh, weil die Vesperkirche so eine große Strahlkraft entwickelt, wenn so viele verschiedene Menschen dort anwesend sind. Es wird uns richtig wehtun. Aber gleichzeitig versuchen wir, ein Lichtzeichen zu setzen. Es geht um Symbole und darum, dass wir Leute nicht allein lassen. Das versuchen wir durch diese Aktion.

Pfarrer Peter Heiter von der evangelischen Pauluskirche SWR

Statt der Mittagessen verteilen sie in diesem Jahr bis zum 7. Februar Vespertüten. Wie haben Sie das organisiert? Wer darf sich wo eine Vespertüte abholen?

Jeder darf sich vor der Pauluskirche donnerstags bis sonntags zwischen 11:30 Uhr und 14 Uhr eine Vespertüte abholen, und zwar kostenlos. Wenn uns jemand etwas spenden will, ist das natürlich herzlich willkommen. Wir haben keinerlei Einnahmen. Im Prinzip sind alle angeredet, die materiell bedürftig sind. Und es dürfen gerne auch Leute jemanden vorbeischicken und sagen: Bringt uns etwas mit, wir kommen nicht raus. Das machen wir ganz besonders zurzeit so, weil die Pandemie einfach besondere Wege erfordert.

Variiert denn der Inhalt. oder sind die Tüten immer gleich bestückt?

Der Inhalt variiert, und es gibt auch zwei Optionen: Es gibt eine vegetarische Vespertüte, und es gibt eine normale. Es gibt manchmal so etwas wie eine Fünf-Minuten-Terrine zum Warmmachen. Es gibt immer auch ein warmes Getränk. Es gibt jeden Tag auch frisches Obst und Brot und Brötchen. Es gibt auch Süßigkeiten. Es wird immer auch ein geistliches Wort zum Tag drin sein, ein "Mutwort", so haben wir das genannt. Und es wird immer auch ein Kontakt drin sein, mit dem man telefonisch in Kontakt treten kann, wenn man ein Seelsorgegespräch möchte.

Die Vespertüten können am Eingang der Pauluskirche in Ulm abgeholt werden (Archivbild) SWR

Nun lässt sich das ja schlecht kalkulieren, wie viel Sie da täglich brauchen, von donnerstags bis zum Wochenende. Von wie vielen Tüten gehen Sie aus, die Sie da verteilen werden?

Ich würde sagen, wir haben jahrelange Erfahrungen. Wir rechnen jetzt am Anfang maximal mit 200 Menschen, aber wenn es 400 werden, haben wir auch genug da. Und dann muss man spontan reagieren.

Normalerweise haben Sie 160 ehrenamtliche Helfer, die gerne dabei sind. Jetzt sind es nur 40. Wie haben Sie da entschieden, wer dabei sein darf?

Wir haben im Vorfeld entschieden, dass jeder, der sich zu einer Gruppe rechnet, die eine Vorerkrankung hat, auf keinen Fall mitarbeiten darf. Wir haben natürlich viele Menschen, die an die Risikogruppe rangehen, weil wir wochentags über vor allem mit Rentnern arbeiten, und haben extreme Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz dieser Mitarbeiter ergriffen. Es gibt einen Spuckschutz außen und auch innen beim Packen der Vespertüten. Wir arbeiten nur mit Mundschutz, und wir haben alles mit dem Ordnungsamt in Ulm abgestimmt.

Zwei Möglichkeiten gibt es, in Gemeinschaft zusammenzukommen: Beim Eröffnungsgottesdienst am Mittwochabend und beim Abschlussgottesdienst am 7. Februar, dann sogar mit einem kleinen Konzert. Wie haben Sie da die Teilnahme geregelt?

Man muss vor dem Gottesdienst ein Formular ausfüllen, einen kleinen Zettel, das heißt, man muss ein bisschen vorher da sein. Es gibt Gottesdienstteilnahme immer nur mit Maske, es wird nicht gesungen. Wir halten Abstand, und die Sitzplätze sind markiert, auf denen jemand sitzen darf.