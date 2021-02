per Mail teilen

In der Vesperkirche Heidenheim sind in diesem Jahr 641 Tüten mit Lebensmitteln ausgegeben worden. Das geht aus einem Bericht der "Heidenheimer Zeitung" hervor. In den vergangenen drei Wochen haben ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gepackte Tüten ausgegeben, zum Teil vegetarisch bestückt und immer mit einer Spruchkarte versehen. Pfarrerin Dorothea Schwarz blickt dem Bericht zufolge zufrieden auf die vergangenen drei Wochen zurück.