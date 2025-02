Es ist mehr als nur ein warmes Essen, das die Vesperkirche in Giengen seit 18 Jahren bietet. Hier arbeiten Rentner mit Schülern zusammen - und mit dabei ist auch ein Akkordeonspieler.

Cordon-Bleu und Irish Folk unter dem Kruzifix, das ist die wilde Mischung an diesem Tag in Giengen. Zwei Wochen lang werden warme Mahlzeiten und musikalische Leckerbissen in der Vesperkirche serviert - schon seit 18 Jahren in einem besonderem Ambiente.

Werner Gumprecht (links) am und Juliane Oechsle (rechts) spielen das erste mal gemeinsam in der Vesperkirche. Er ist seit 18 Jahren mit dabei, sie das erste mal. SWR

Musikalische Überraschungen in der Vesperkirche

Der Klang von Werner Gumprechts Akkordeon hallt durch das Kirchenschiff. Begleitet von einer Geige spielt er heute Irish Folk für die Gäste der Vesperkirche in Giengen. Im Gotteshaus muss es nicht immer Orgelmusik sein, sagt Werner Gumprecht. "Ich hab' auch schon Klezmer gespielt - oder Tango. Sogar im Gottesdienst. Warum nicht? Das gefällt den Leuten."

Alle Menschen sind grundsätzlich in der Vesperkirche willkommen. Ob bedürftig oder nicht spielt dabei keine Rolle. Eine Mahlzeit kostet 2 Euro - wer mehr geben möchte, gibt mehr.

Für Organisator Martin Hörsch gehört die Vielfalt in der Vesperkirche dazu, zwei Wochen gibt es jeden Tag neue Musik. "Vor ein paar Tagen haben wir einen Profipianisten dagehabt, der hier ganz spontan gespielt hat. Das ist uns wichtig, dass es nicht einseitig wird."

Für die warme Atmosphäre in der Giengener Vesperkirche sorgen nicht nur Musik und Essen sondern auch die festliche Beleuchtung. Zwei Wochen lang wird hier gegessen. SWR

Schülerinnen und Schüler aus Giengen helfen mit

Vieles hat sich in den 18 Jahren Giengener Vesperkirche aber auch bewährt, und daran hat das Organisationsteam nicht gerüttelt. Der Zusammenhalt, das warme Essen, die warmen Klänge. Und doch gibt es immer wieder Neues: Die Violistin Juliane Oechsle ist dieses Jahr zum ersten Mal mit dabei. "Auf irgendeine Weise sind wir alle drauf angewiesen, dass wir füreinander da sind, dass wir Gemeinschaft haben. Und Musik geht immer. Musik ist immer was, das verbindet."

Die Vesperkirche steht auch für die Verbindung zwischen Alt und Jung: Mit dabei sind in diesem Jahr Jugendliche von der Bühlschule in Giengen, die das Essen an die Tische bringen. Vorwiegend Schülerinnen, aber auch ein paar Jungs, helfen mit. Die sind für den Spültransport mit einem Bollerwagen im Nachbarhaus der Kirche eingeteilt.

Für Achtklässler Kayra ist klar: "Immer hilfsbereit sein ist wichtig." Ob es für ihn auch eine Rolle spielt, dass er nicht in die Schule muss wenn er mithilft? "Ja, ein bisschen zählt das natürlich mit dazu", gibt er lachend zu.

Einmal dabei, immer dabei.

Das junge Serviceteam kommt an. Stammgast Willi Isenberg ist begeistert: "Die sind klasse, die helfen hier mit Begeisterung. Prima!" Früher habe er sich gesträubt, zur Vesperkirche zu kommen. "Weil ich gedacht habe, das ist nichts für mich. Aber einmal dabei, immer dabei."