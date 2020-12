Viele Vesperkirchen im Land sind wegen der Pandemie abgesagt. Dennoch hat am Sonntag in Bopfingen im Ostalbkreis die Vesperkirchensaison für diesen Winter begonnen.

50 Helfer würden normalerweise während der Vesperwoche bis zu 200 Essen täglich zubereiten und ausgeben. Doch das in diesem Jahr nicht möglich, da es keine größeren Menschenansammlungen geben darf. Ehrenamtliche Helfer verteilen deshalb in diesem Jahr kleine Gaben. So geht es die ganze Woche lang bis Freitag. Am Sonntag waren es gebrannte Mandeln. Pfarrerin Carolin Braun von der Bopfinger Stadtkirche Sankt Blasius sieht darin einen symbolischen Akt für "seelische Nahrung".