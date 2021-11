Mit einem Gottesdienst in der Basilika ist in Ellwangen (Ostalbkreis) am Sonntag die diesjährige Vesperkirche eröffnet worden. Eine Woche lang wird von Montag bis kommenden Freitag ein warmes Mittagessen ausgegeben. Auf Grund der Corona-Pandemie darf das Essen nur zum Mitnehmen abgeholt werden. Im vergangenen Herbst war die Vesperkirche in Ellwangen wegen Corona ganz ausgefallen.