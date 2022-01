Vesperkirche stellt geplanten Ablauf vor

Die Vesperkirche in Aalen-Wasseralfingen wird dieses Jahr wieder in der Magdalenenkirche veranstaltet. Der geplante Ablauf wurde am Freitag vorgestellt. 70 Menschen können gleichzeitig in der Magdalenenkirche essen - mit Sicherheitsabstand. Zudem gilt die 2G-Plus-Regel. Außerdem machen rund 75 Helferinnen und Helfer mit, sie werden sich nach Auskunft der Organisatoren täglich testen lassen. Den Aufwand nehme man in Kauf: Erstens - um kein Risiko einzugehen, und Zweitens - damit die Aktion wieder in der Kirche stattfinden könne, erklärte Pfarrer Uwe Quast. Denn voriges Jahr gab es pandemiebedingt in Wasseralfingen nur Vespertüten. Es ist inzwischen die 26. Vesperkirche in Wasseralfingen. Sie dauert vier Wochen - vom 30. Januar bis 27. Februar.