Im Aalener Stadtteil Wasseralfingen (Ostalbkreis) beginnt am Montag in der Sängerhalle die Essensausgabe der Vesperkirche. Anders als sonst gibt es wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr drei Mal pro Woche Essen zum Mitnehmen. Die Vesperkirche geht bis Ende des Monats.