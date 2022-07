Verzicht auf Erstattungskosten für Südbahn

per Mail teilen

Der Alb-Donau-Kreis verzichtet auf die Rückzahlung von Planungskosten für die Elektrifizierung der Südbahn. Das hat der Kreistag am Montag beschlossen. Ursprünglich wollte der Landkreis auf die Rückzahlung der 104.000 Euro nur dann verzichten, wenn dafür ein Interregio-Express einmal die Stunde in Erbach hält. Das sei zwar immer noch nicht der Fall. Dennoch haben sich die Zuganbindungen in Erbach deutlich verbessert und es bestehe weiter die Aussicht auf einen IRE-Halt mit der neuen Ausschreibung ab 2025, hieß es.