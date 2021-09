Verwaltungsgericht stoppt Abschiebung von Alassa M.

per Mail teilen

Der Flüchtlingsaktivist Alassa M. darf nicht nach Kamerun abgeschoben werden. Das hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen am Freitag entschieden. Frank Polifke: Es bestünden ernstliche Zweifel, ob dem Antragsteller keine Verfolgung und keine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung droht, so das Gericht zur Begründung. Außerdem hätte er persönlich angehört werden müssen, das sei aber nicht geschehen. Der Flüchtlingsaktivist Alassa Mfouapon hatte einen Eilantrag gegen seine drohende Abschiebung nach Kamerun gestellt. Sie sei politisch begründet gewesen. Der Flüchtlingsaktivist und ehemalige Bewohner der LEA Ellwangen war unter anderem durch seine Klage gegen das Land Baden-Württemberg nach einem Großeinsatz der Polizei in der LEA bekannt geworden. Vor Gericht hatte er teilweise Recht bekommen.