Die Diskussion über eine vierte Corona-Impfung dauert an: Bürgerinnen und Bürger in Ulm zeigen sich in einer Umfrage verunsichert. Am Impfstützpunkt spürt man die Unsicherheit.

Die Mitarbeiter am Impfstützpunkt im Blautalcenter in Ulm spüren derzeit viel Verunsicherung beim Thema vierte Impfung. Der Stützpunkt wird vom Deutschen Roten Kreuz Heidenheim-Ulm betrieben. Wenn Menschen zum Impfen kämen, wüssten sie häufig nicht, ob die Empfehlung für sie gilt, berichtet Krankenschwester Andrea Appel.

"Die Leute wissen nicht, was Fakt ist. Sie denken, sie können zur vierten Impfung kommen, sind aber beispielsweise erst 30 Jahre alt."

41 Impfwillige waren beispielsweise am Montag da, erzählt die Krankenschwester. Die Leute wüssten nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht, was sie glauben sollen und was nicht. Das fände sie schlimm, so Andrea Appel.

Umfrage in Ulm: "Ich bin schon etwas verunsichert"

Eine Umfrage in der Ulmer Innenstadt bestätigt den Eindruck der DRK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Frau erzählt, sie wolle auf den neuen Impfstoff warten und dann mal schauen. Sie sei aber noch unsicher. Wenn es sein müsste, dann würde er sich vermutlich noch einmal impfen lassen, so ein junger Mann. Ein anderer Passant sagt dagegen klar: Die vierte Impfung hat er schon.

Vierte Corona-Impfung: Klare Regeln würden es für alle leichter machen

Dass sich die Regeln häufiger ändern, daran seien die Beschäftigten des Impfstützpunkts gewöhnt, berichten auch Mitarbeiterin Elisabeth Sterzik und Impfkoordinator Philipp Meyer. Sie wünschen sich für die Bürgerinnen und Bürger mehr Klarheit.

"Viele wissen nicht Bescheid, sind verunsichert und verlieren auch die Lust. Soll ich auf einen neuen Impfstoff warten? Oder nicht?"

Die meisten Mitarbeitenden seien schon seit anderthalb Jahren beim Impfzentrum dabei und hätten sich an viele Änderungen gewöhnt, so Meyer. Am Impfstützpunkt halte man sich an die Vorgaben der Ständigen Impfkommission (STIKO) und auch an die Vorgaben des Landes.

Dissens über Empfehlung zur vierten Corona-Impfung

Derzeit gibt es vom Bundesgesundheitsministerium und von der STIKO unterschiedliche Auffassungen über eine Empfehlung zur vierten Corona-Impfung: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) drängt auf eine Empfehlung für alle Alterklassen. Die STIKO empfiehlt die zweite Booster-Impfung bislang für Menschen über 70 Jahren und Risikogruppen.