In Schwäbisch Gmünd ist am Samstag ein Mountainbiker gegen einen Baum geprallt. Der 46-Jährige hatte laut Polizei im Wald am Bettringer Bach die Kontrolle über sein Fahrrad verloren. Acht Einsatzkräfte von der Bergwacht halfen bei seiner Rettung. Auch in Aalen rückte die Bergwacht am Samstag aus. Eine 52-jährige Radfahrerin war im Wald zwischen Attenhofen und Fürsitz gestürzt und hatte sich schwer verletzt.