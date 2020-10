Der Vertrag von Abwehrspieler Arne Feick beim Fußballzweitligisten 1.FC Heidenheim läuft am Saisonende aus und wird nicht verlängert. Wie der Verein mitteilte, wurde dem 32-Jährigen eine andere Funktion beim FCH angeboten. Feick will nach eigenen Angaben aber noch weiterspielen. Die Heidenheimer können sich am Wochenende beim letzten Spiel in Bielefeld den Relegationssplatz sichern.