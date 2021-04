Elf Jahre nach einem Raubüberfall in Schwäbisch Gmünd steht der mutmaßliche Täter ab Dienstag vor dem Landgericht Ellwangen. Der inzwischen 50-Jährige ist wegen versuchten Mordes angeklagt.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Januar 2010 an einem Überfall in Schwäbisch Gmünd beteiligt gewesen zu sein. Damals wurde ein 65-jähriger Mann in seiner Wohnung in Schwäbisch Gmünd brutal überfallen. Er wurde von zwei Männern geschlagen und dann gefesselt und geknebelt liegen gelassen. Die Täter erbeuteten eine Uhr.

Vor dem Landgericht Ellwangen beginnt am Dienstag ein Prozess wegen versuchten Mordes (Archivbild) SWR Rainer Schlenz

Einer der beiden Täter war laut Staatsanwaltschaft der heutige Angeklagte. Von seinem Komplizen fehlt noch immer jede Spur. Die Räuber sollen bewusst in Kauf genommen haben, dass das Opfer hätte sterben könnte. Der Mann hat den Überfall mit schweren inneren Verletzungen und Knochenbrüchen überlebt.