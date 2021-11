Mann wegen versuchten Mordes vor Gericht

per Mail teilen

Vor dem Ellwanger Landgericht hat ein Prozess wegen versuchten Mordes begonnen. Der Angeklagte soll versucht haben, den neuen Freund seiner Ex-Partnerin zu ermorden. Im Mai soll der Angeklagte in Ellwangen (Ostalbkreis) in die Wohnung seiner ehemaligen Freundin eingedrungen sein. Laut Anklage hatte er ein Narkosemittel, Sexspielzeug und Handschellen dabei. Er habe seiner Ex-Freundin Angst einjagen wollen, sei jedoch auf ihren neuen Lebensgefährten getroffen. Der Angeklagte schlug mit einem Gummihammer mehrfach auf den Kopf des neuen Freundes ein. Erst nachdem Nachbarn zur Hilfe eilten, ließ er von seinem Opfer ab. Der Mann wurde schwer verletzt. Am ersten Prozesstag sollen Zeugen aussagen. Insgesamt sind zwei Verhandlungstage angesetzt.