In Ulm soll ein 24-jähriger Mann versucht haben, aus Eifersucht einen 16-Jährigen zu töten. Das Amtsgericht Ulm hat Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.

Mit dem Hals einer abgebrochenen Glasflasche soll der 24-Jährige am Mittwochnachmittag auf dem Weg zur Ulmer Wilhelmshöhe einen 16-jährigen Kontrahenten angegriffen haben. Aus Eifersucht, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Der 16-Jährige wurde bei dem Angriff im Gesicht und am Hals schwer verletzt.

Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes in Ulm in Untersuchungshaft

Als ein Passant dazwischen ging, lief der Tatverdächtige Richtung Donau davon. Er wurde später am Donauradweg von einer Streife der Bundespolizei festgenommen. Das Opfer kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand laut Mitteilung nicht. Der mutmaßliche Täter ist inzwischen wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.