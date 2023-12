per Mail teilen

Nach einer Auseinandersetzung in einem Bordell in Neu-Ulm ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchter Tötung. Drei Männer seien bei dem Streit verletzt worden, einer davon lebensgefährlich.

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Bordell in Neu-Ulm wurden laut Polizei drei Männer verletzt, einer davon lebensgefährlich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter Tötung. Grund für den Streit in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren demnach die Dienstleistungen einer Angestellten im Bordell.

Angriff von Unbekannten: Mann wird lebensbedrohlich verletzt

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, haben zunächst unbekannte Täter die drei Bordellkunden angegriffen. Warum genau sie sich stritten und wie es zu dem Angriff kam, soll nun ermittelt werden. Aus dem zunächst verbalen Streit soll eine Schlägerei entstanden sein. Die Kopfverletzungen eines 36-Jährigen wurden als lebensbedrohlich eingestuft. Ein 36-Jähriger und ein 31-Jähriger wurden mittelschwer verletzt. Die drei Bordellgäste wurden in eine Klinik gebracht. Laut einem Sprecher der Polizei befindet sich der 36-Jährige mittlerweile außer Lebensgefahr und konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Nach Streit in Bordell: Einer der Verdächtigen ist auf der Flucht

Wie viele Personen die drei Männer angegriffen haben, ist laut Polizei noch nicht klar. Einer der Verdächtigen sei nach der Tat aber geflüchtet und wird von der Polizei gesucht.