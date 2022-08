Explosion in Thannhausen: Sprengung eines Geldautomaten scheitert

Bei einem Verbrauchermarkt in Thannhausen (Landkreis Günzburg) hat es am frühen Samstagmorgen eine Explosion gegeben. Unbekannten wollten offenbar einen Geldautomaten sprengen.

Die Polizei geht davon aus, dass sich am Samstagmorgen zwischen zwei und drei Uhr drei Täter an dem Geldautomaten im Eingangsbereich eines Supermarktes in Thannhausen zu schaffen machten. Sie leiteten nach bisherigen Ermittlungen Gas in den Automaten. Das Gas explodierte offenbar zu früh. Der Geldbehälter wurde nicht beschädigt. Die Täter wurden aber möglicherweise verletzt. Sie flüchteten mit hoher Geschwindigkeit in einem Fahrzeug.

Zeugen der Explosion hatten die Polizei alarmiert. Bei dem Großeinsatz unterstützten auch Kräfte des bayerischen Landeskriminalamtes die Beamten aus Krumbach und Memmingen. Die Ermittler hoffen bei der Tätersuche auf Zeugenhinweise. Sie bitten insbesondere einen Fahrradfahrer, der zur Tatzeit am Tatort vorbeifuhr, sich zu melden.

Fahndung nach drei Tätern

Gesucht werden zwei Männer: Einer ist älter und trug eine schwarze Kappe, schwarze Jacke und olivfarbene Hose. Der andere war mit einer hellen Hose, olivfarbener Jacke mit Kapuze, dunklen Schuhe mit weißer Sohle bekleidet und trug eine blau-weiße Tasche.

Die Kleidung des dritten Täters wird beschrieben mit schwarzen Schuhen, dunkelblauer Hose und dunkler Jacke. Das Geschlecht sei unbekannt.