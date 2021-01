per Mail teilen

Die Polizei hat in Ulm wegen des Verstoßes gegen die Corona-Einschränkungen eine private Garten-Party aufgelöst. Laut Polizei trafen die Beamten am späten Mittwochabend acht zum Teil stark betrunkene Männer an. Weil sie aggressiv und uneinsichtig waren, mussten weitere Polizeistreifen mit Polizeihunden gerufen werden. Ein Zeuge hatte die Party gemeldet. Die acht Männer zwischen 26 und 38 Jahren werden angezeigt.