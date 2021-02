In Illertissen im Kreis Neu-Ulm wollten 18 Menschen bei einem Heiratsantrag dabei sein. Die Polizei löste die Aktion am Samstagnachmittag auf. Alle Beteiligten bekommen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. In Bellenberg und Vöhringen wurden Autofahrer kontrolliert, die gemeinsam mit ihren Beifahrern nachts ohne triftigen Grund unterwegs waren. In Senden überprüfte die Polizei am Samstag um 22 Uhr zwei Männer an einer Tankstelle. Sie wollten Zigaretten kaufen. Dazu hätten sie aber nicht aus dem Haus gehen dürfen. In einem Schnellimbiss in Weißenhorn wird der Betreiber angezeigt, weil er ohne Maske oder sonstige Vorkehrungen Kunden bediente. In Leipheim im Kreis Günzburg wurde die Polizei gerufen, weil sich drei Menschen in einer Wohnung stritten. Sie waren aus unterschiedlichen Haushalten.