Die Polizei in der Region registriert nach wie vor Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre. Unter anderem wurden in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen in Weißenhorn und Neu-Ulm angetroffen, die ohne triftigen Grund unterwegs waren. In solchen Fällen erwartet die Betroffenen ein Bußgeld von 500 Euro.